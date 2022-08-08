В своем блоге в Instagram специалист рассказала, что чаще всего головная боль является самостоятельным заболеванием, но бывают случаи, когда она является симптомом другой болезни, например, травм или инфекций, информирует «НБН».

По словам Авраменко, самыми распространенными типами являются головная боль напряжения и мигрень, последняя имеет наследственную основу, кроме того, чаще от нее страдают женщины, нежели мужчины.

Если у вас под рукой нет лекарственных препаратов, для лечения головной боли напряжения могут помочь теплый душ, массаж, активность или прогулка на свежем воздухе. При наличии аптечки, поищите в ней ибупрофен, парацетамол или примите комбинацию из обезболивающих с кофеином.

Чтобы избавиться от мигрени медик рекомендует лечь в тихой, темной и прохладной комнате. При такой головной боли все же важно раздобыть лекарства и принимать их в несколько этапов. Первое звено –ибупрофен, парацетамол, комбинации обезболивающих с кофеином или триптаном, второе, при необходимости, — эрготамины и противотошнотворные.

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