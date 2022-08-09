В своем блоге в Instagram медик пишет, что укус клеща не всегда может привести к заражению болезнью Лайма, поскольку даже если паукообразный инфицирован боррелиями, не значит, что он передаст их человеку, информирует «НБН».

Радковская обратила внимание на то, что если клещ находился в теле до 24 часов, не успел напиться крови и не был расчленен, вероятность подхватить инфекционное заболевание минимальная.

По словам медика, если в течение 21 дня не появится эритема и не будет жалоб на самочувствие, значит все в порядке. По желанию можно сдать анализ крови на антитела к боррелиям через 2-3 недели после укуса, чтобы быть уверенным, что вы не заражены.

Стоит беспокоиться, если клещ находился в теле больше 24-48 часов, к этому моменту он наелся и при извлечении вы оторвали ему голову от тела. В таком случае нужно обратиться к врачу, который назначит лечение антибиотиками.

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