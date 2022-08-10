В своем блоге в Instagram медик объяснила, почему вместо того, чтобы разобраться чем заменить сладкие продукты, мы бежим к холодильнику или в супермаркет на поиски конфет, информирует «НБН».

Одна из психологических основ тяги к сладному – высокий уровень стресса. Состояние физического и психологического напряжения побуждает баловать себя вкусненьким, поскольку сладости вызывают повышение уровня дофамина, серотонина и эндорфинов, которые вызывают кратковременное улучшение настроения.

По словам эндокринолога, если вы чувствуете усталось и не высыпаетесь, с помоью продуктов с сахаром вы пытаетесь повысить свою активность и взбодриться.

К физиологическим основам тяги к сладким продуктам относятся безуглеводные диеты. Кривовяз объясняет, что если человек не завтракает, из-за снижения уровня глюкозы в крови возникает чувство голода и раздражительность, которые заедают чем-то вкусным вместо полноценного приема пищи. Да, сладкое повысит сахар в крови, но не даст никакой ценности и уже к вечеру организм попросит «топливо» в виде мучного или сладенького.

Вызывает чувство голода и инсулинорезистентность, на этом фоне также появляется тяга к сладким продуктам. Кроме того, иногда хочется вкусненького из-за нехватки железа в организме, что приводит к усталости и слабости. Телу захочется получить быструю энергию за счет сахара. Также в виде тяги к сладкому может проявиться и дефицит хрома, цинка и магния.

Ранее эндокринолог рассказала, как перестать заедать стресс. Врач объяснила, как увидеть разницу между эмоциональным и настоящим чувством голода.