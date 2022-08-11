Врач объяснила, что в медицине самопроизвольное спонтанное дрожание мышцы или связок внутри нее называют миокимия. Чаще всего происходит подергивание нижнего века, информирует «НБН».

По словам Платоновой, такое явление встречается у всех людей. Подергивание глаза может появиться при стрессе, если вы эмоционально истощены или находитель в состоянии нервного перенапряжения. Дрожание век могут также спровоцировать проблемы со сном, курение или алкоголь.

Невролог отметила, что подергивании глаза лечение или обследование делать не нужно, поскольку такое состояние проходит самостоятельно. Однако если дрожжание мышцы длится долго и вызывает неприятные ощущения, можно сделать инъекцию ботулотоксина, симптомы чаще всего пропадают после первой процедуры.

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