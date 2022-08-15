Медик отмечает, что при возникновении боли в груди нужно прекращать любые нагрузки. Неважно, чем вы заняты в этот момент, остановитесь, сядьте, хоть на землю, информирует «НБН» со ссылкой на EuroMD.

По словам кардиолога, если у вас колит сердце нельзя принимать обезболивающие препараты и пытаться убрать боль нитроглицерином или другими нитратами при низком давлении.

Также Савонина добавила, что в такой ситуации нельзя массировать больное место и пить содовый раствор, чтобы ликвидировать жжение. Не стоит охлаждать грудную клетку, прикладывая что-то замороженное, и пить ледяную воду.

Врач напомнила, что если боль в груди прошла самостоятельно или после употребления лекарства, все равно нужно обратиться за помощью к специалисту.

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