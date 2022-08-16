В Министерстве здравоохранения Украины регулярно освещают тему вакцинации против коронавирусной инфекции. В частности, в Telegram-канале Минздрава появились рекомендации специалистов относительно второй бустерной прививки против COVID-19, информирует «НБН».

В МОЗ объяснили, что второй бустер нужен не всем, а отдельным категориям людей. Медики не рекомендуют делать вторую бустерную дозу вакцины против коронавируса украинцам возрастом младше 60 лет.

Как отмечают в министерстве, вторая бустерная прививка нужна людям, которые относятся к группам риска – им исполнилось 60 лет, либо они проживают в учреждениях ухода за пожилыми, либо имеют инвалидность или иммуносупрессию.

Задуматься о дополнительном бустере важно и гражданам возрастом от 18 до 59 лет, которые имеют многочисленные хронические заболевания либо находятся в медицинских состояниях, которые повышают риск тяжелого течения коронавирусной болезни.

Ранее в МОЗ рассказали, стоит ли делать бустерную дозу вакцины после перенесенного COVID-19.