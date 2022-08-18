Ляшко сообщил, что медики столкнулись с тем, что у многих пациентов наблюдается резистентность к антимикробным препаратам, которые применяют при лечении открытых травм и инфицирований, количество которых в последнее время участилось, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Глава Минздрава объяснил, что антибиотикорезистентность не позволяет врачам подобрать препараты и усложняет лечение заражений. По этой причине рост устойчивости к антибиотикам стал глобальным и приоритетным вопросом.

По словам министра, власти закупают и поставляют оборудование, которое позволит обнаружить чувствительность пациентов к антибиотикам по широкому спектру. Исходя из ситуации, было принято решение ввести на такие препараты электронный рецепт.

Ранее Ляшко рассказал, с какими вывозами столкнулись медики в этот сложный период. Также министр прогнозирует усугубление ситуации с рядом заболеваний в Украине из-за войны.