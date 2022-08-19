Министр здравоохранения рассказал, что война негативно отразилась на состоянии психического здоровья около 15 миллионов украинцев. Всем этим людям нужна психологическая поддержка, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

По словам Ляшко, из этого числа 3 миллионам граждан будут необходимы сеансы с психологом или психотерапевтом, если им не окажут психологическую поддержку.

Глава Минздрава отметил, что в случае отсутствия помощи специалиста, некоторым людям понадобится медикаментозное лечение.

Ранее министр здравоохранения сообщил, что война усугубила ситуацию с заболеваниями. Ляшко объяснил, какие последствия пережитого стресса будут для физического и психоэмоционального состояния украинцев. Также он рассказал о новых вызовах для медицинской системы в связи с боевыми действиями в нашей стране.