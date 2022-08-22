В своем блоге в Instagram медик пишет, что головная боль очень капризна и в основном зависит от отдыха в темное время суток. По словам врача, сон может как спровоцировать головную боль, так и стать волшебной таблеткой от нее, информирует «НБН».

Глинская отмечает, что чаще всего болевые ощущения в голове возникают между 4 и 9 часами утра, которые возникают из-за пяти основных факторов. Часто головная боль может возникать из-за недосыпа, когда человек отдыхает ночью менее 6 часов и организм не получает достаточно мелатонина и серотонина.

Боли в голове могут появиться и после слишком длинного сна, в этом случае на утро высвобождается адреналин, который влияет на колебания сосудистого тонуса.

Сильные головные боли могут появиться и из-за чрезмерного употребления кофе. Медик подчеркнула, что этот напиток важно пить ежедневно в одно и то же время. Резкое прекращение употребления кофе также может спровоцировать сильную головную боль.

Голова может болеть по утрам и из-за апноэ во сне – остановки дыхательных движений из-за усиленной вентиляции легких. После сна могут возникать неприятные ощущения и из-за бруксизма – неосознанного скрипа зубами во сне. В момент, когда жевательные мышцы сокращаются, челюсти судорожно сжимаются, что создает напряжение в височно-нижнечелюстном суставе, провоцируя головные боли.

Ранее семейный врач рассказала, как избавиться от головной боли с лекарствами и без них.