Специалисты отмечают, что при уменьшении потребления кофе зубы становятся белее. Этот напиток и чай оставляют след на зубной эмали, однако от чая налет заметно светлее, а от зеленых сортов практически невидимый, информирует «НБН» со ссылкой на ukr.media.

Эспрессо и кофе из френч-пресса повышают вредный холестерин, что отражается на здоровье сердца и сосудов. Также этот напиток содержит много кофеина, который создает проблемы со сном.

Если вы отдадите предпочтение чаю, максимально снизится или вовсе исчезнет тревожность, поскольку кофе слишком сильно стимулирует нервную систему, и она начинает работать на пределе.

Употребление кофе может способствовать появлению судорог, поскольку напиток не дает усвоиться магнию в организме и приводит к дефициту этого микроэлемента.

Если вы пьете чай, вам не нужно заботиться о том, чтобы сохранить баланс жидкости в организме. Кофе обладает легким мочегонным эффектом, поэтому после него нужно обязательно выпивать стакан воды.

Ранее норвежские ученые рассказали, какие виды кофе повышают риск заболеваний сердца и сосудов.