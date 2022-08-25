Воспалительные заболевания кишечника: можно ли их предотвратить?

По одной из теорий, причиной выпадения геморроидальных узлов является дряблость аппарата, удерживающего их на месте, или при возникновении избыточного давления в прямой кишке (а такое бывает, например, при беременности, из-за чего у многих беременных возникают болезненные геморрой).

По другой теории (так называемой гемодинамической) речь идет о неправильном кровоснабжении. При избыточном кровяном давлении в ректальном канале, резкое сокращение мышц препятствует оттоку находящейся там крови. Это вызывает повышение артериального давления, потому что оно постоянно нагнетается и, в результате, сосуды должны расширяться, что и вызывает боль.

Очень часто запущенная болезнь требует хирургического вмешательства, поэтому на сайте garvis.com.ua можно узнать геморрой цена за операцию, а опытные специалисты хирургической клиники ответят на все другие интересующие вас вопросы.

Профилактика и лечение геморроя

Воспаление при геморрое: факторы риска

образ жизни, связанный с длительным сидением или стоянием;

диета с низким содержанием клетчатки;

лишний вес и ожирение;

тяжелая работа;

осложнения после операций на промежности и заднем проходе;

занятия спортивными состязаниями;

генетические факторы;

возраст;

семейная предрасположенность.

В зависимости от локализации говорят о внутреннем и наружном геморрое.

Наружные геморроидальные узлы вызывают боль и зуд, жжение, а при их воспалении на белье появляются пятна.

При внутреннем геморрое больной отмечает совершенно другие симптомы: сначала появляется отек, затем зуд, а затем и боль. На более поздней стадии он сопровождается выпадением геморроидальных узлов и обильным выделением слизи, а то и кровотечением.

Эти симптомы более тревожны для больного, потому что, прежде всего, они неспецифичны и их причина не видна. Здесь очень сложно дать однозначную оценку – такие симптомы могут свидетельствовать и о других заболеваниях, в том числе онкологических – боль и кровотечение являются типичными симптомами рака. Вот почему так важны бдительность пациента и целенаправленное лечение, чтобы не упустить из виду развивающийся рак.

Профилактика и лечение геморроя

Посещение проктолога

Чтобы диагностировать геморроидальную болезнь и отличить ее от других заболеваний, необходимо посетить проктолога. Многие люди откладывают консультацию врача на неопределенный срок или вообще не решаются на посещение. К сожалению, отсутствие лечения может не только снизить качество жизни (из-за неприятных недугов), но и привести к более серьезным последствиям для здоровья и ухудшению течения болезни.

Не нужно бояться посещения проктолога. Специалист в этой области ежедневно встречается с пациентами с заболеваниями, относящимися к последнему отделу пищеварительной системы (толстая кишка, прямая кишка, анальный канал и задний проход), поэтому недуги, которые могут быть запретной темой для пациентов, для проктолога в них нет ничего постыдного.

Диагностика геморроидальной болезни состоит из нескольких этапов — тщательного опроса больного, ректального исследования, а также, возможно, визуализирующих исследований, таких как ректоскопия, аноскопия, колоноскопия или ректороманоскопия. Нередко уже на этапе ректального исследования врач способен распознать причину недомоганий пациента.