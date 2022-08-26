Как свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Experimental Gerontology, чрезмерное потребление безалкогольных напитков на основе колы связано с рядом заболеваний и снижением когнитивных функций, особенно с ухудшением памяти, сообщает «НБН».

Кроме того, диеты с высоким содержанием сахара могут способствовать резистентности к инсулину, метаболическому синдрому и дислипидемии.

Так, у подопытных крыс, которых поили кола-колой, ухудшилась память и способность проходить лабиринты. Были выявлены нарушения во фронтальной коре и гиппокампе мозга, связанных с когнитивными функциями.

Таким образом, результаты показывают, что длительное употребление безалкогольных напитков приводит к ухудшению памяти и окислительному стрессу. Младшие, как утверждается в результатах исследования, возможно, более восприимчивы к изменениям поведения безалкогольных напитков, однако безалкогольные напитки вызывали изменения в окислительной системе в той или иной мере во всех оцениваемых возрастах.

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