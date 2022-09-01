Медик рассказала, что после покупки яиц их мыть не нужно, поскольку это несет опасность заражения сальмонеллезом, информирует «НБН» со ссылкой на U-news.

Врач объяснила что, сальмонеллез часто находится на скорлупе, где для защиты от бактерий появляется невидимая глазу пленка, от которой не стоит избавляться перед отправкой яиц на хранение.

Чтобы грязь с разбитой скорлупы не попала в белок, диетолог рекомендует мыть яйца сразу перед приготовлением, кроме того, если они плохо проварятся или прожарятся, человек может отравиться.

Также врач призвала обращать внимание на срок хранения яиц: неочищенные вареные хранятся в холодильнике не более двух недель, а без скорлупы – всего три дня. Как сообщалось ранее, глава Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург рассказала, как предотвратить острые кишечные инфекции и отравление в жаркое время года. Специалист напомнила, почему летом возрастает риск пищевой токсикоинфекции.