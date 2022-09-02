На зубной эмали от остатков еды, напитков и отмерших клеток слизистой рта образуются отложения из микроорганизмов. Эти бактерии вырабатывают кислоту, которая вызывает кариес. Чистка зубов позволяет избавиться от него, улучшая гигиену полости рта, информирует «НБН» со ссылкой на Еxpress.

По словам экспертов, нерегулярная замена зубной щетки приводит к тому, что налет накапливается на зубной эмали. В 2013 году ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что зубная щетка перестает удалять налет через три месяца использования.

Щетинки зубной щетки начинают изнашиваться примерно на 40-й день использования и со временем перестают качественно очищать участки зубной эмали, где нужна жесткая щетина. В результате накапливается множество зубного налета, который провоцирует воспаление десен.

Ранее медики рассказали, что изменится в организме с отказом от кофе и переходом на чай, помимо того, что зубы станут белее.