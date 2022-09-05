В интервью изданию «Укринформ» главный санитарный врач страны рассказал, что Минздрав хочет разрешить делать вторую бустерную дозу вакцины всем украинцам, сообщает «НБН».

По словам Кузина, соответствующее распоряжение ожидается к середине этого месяца. В зависимости от желания любой гражданин Украины сможет сделать второй бустер против COVID-19 и, в частности, против штамма коронавируса «Омикрон».

Врач подчеркнул, что неполный курс вакцинации не имеет такой защиты, как полный, поэтому важно не пропускать прививки и делать бустерную дозу.

Отметим, что ранее в МОЗ заявили, что вакцинация – лучший способ облегчить течение коронавирусной болезни и предотвратить смерть. При этом специалисты ведомства рекомендовали делать вторую бустерную прививку против ковида отдельным категориям украинцев.