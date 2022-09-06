Ученые Лимерикского университета проанализировали результаты некоторых исследований и пришли к выводу, что обычная ходьба способствует снижению уровня сахара в крови, информирует «НБН» со ссылкой на CNN.

Специалисты рассмотрели данные семи исследований, которые показывали нормализацию постпрандиальной глюкозы, которая возникает в течение двух часов после приема пищи. Эксперты были поражены: краткосрочные прогулки, которые длятся от двух до пяти минут, помогают нормализовать уровень глюкозы.

По словам соавтора исследования Эйдана Баффи, если прерывистые перерывы в вертикальном положении после приема пищи снижали уровень сахара в крови в среднем на 9,51%, то легкие прогулки снизили этот показатель в среднем на 17,01%. По этой причине ученые советуют идти на прогулку сразу после еды.

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