Медик объяснила, что чувство сытости сохраняется от 2,5 до 3 часов. Если человек хочет кушать раньше, важно понять причины, информирует «НБН» со ссылкой на Lady Health.

По словам Арзуманян, голод может быть физическим, когда присутствует тягучее ощущение в области над животом или он бурчит, или эмоциональный, который появляется даже после еды.

Иногда люди путают чувство жажды с чувством голода, поэтому если возникает желание покушать, сначала надо просто выпить воды. Также чтобы долгое время не чувствовать себя голодным, нужно ограничить потребление продуктов, стимулирующих аппетит. К ним относится фастфуд, сладости, консервы, маринады, специи, пряности и соления.

Гастроэнтеролог добавила, что длительное чувство сытости помогают сохранить белок, клетчатка и наличие всех питательных веществ. Лучшими продуктами для этого являются орехи, в них есть растительный белок, клетчатка и полезные жиры.

Ранее эндокринолог рассказала о физиологических и психологических причинах тяги к сладкому.