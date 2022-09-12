В своем блоге в Instagram врач объяснила, что привычка не выпускать смартфон из рук вплоть до отхода ко сну сказывается на качестве ночного отдыха и самочувствии утром, информирует «НБН».

Если незадолго до сна вы используете гаджет, приготовьтесь получить некачественный сон, разбитость, сонливость и раздражительность на следующий день.

По словам медика, синий свет экрана телефона оказывает негативное влияние не на глаза, а на организм в целом: блокирует выработку мелатонина, влияет на циркадный ритм, а также пробуждает и стимулирует в течение дня.

Офтальмолог советует за 2-3 часа до сна отложить телефон либо настроить ночной режим в смартфоне, чтобы свести к минимуму влияние синего света. Также не стоит лежать с гаджетом в полной темноте и лежать на боку при просмотре телефона.

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