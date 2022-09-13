В Telegram-канале Минздрава сообщили, что скорая помощь доезжает за разное время при экстренных, неэкстренных и критических случаях, информирует «НБН».

Медики должны приехать за 10 минут при критическом обращении, когда у пациента затруднено или отсутствует дыхание. В экстренных случаях время ожидания врачей увеличивается до 20 минут, если у человека есть нарушения сознания, кровотечения, расстройство дыхания или признаки мозгового инсульта или острого коронарного синдрома.

Отсрочка медицинской помощи допускается при неэкстренных вызовах, когда нужно оценить состояние здоровья человека и оно не является неотложным.

В министерстве объяснили, что на скорость прибытия врачей могут влиять разные факторы, сложные погодные условия, затрудненное движение на дорогах, эпидемиологическая ситуация и сезонные особенности.

В случае боевых действий прибытие скорой помощи будет отсрочено до момента прекращения угрозы.

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