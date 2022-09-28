Что они из себя представляют, какие проблемы способны решить и какие компоненты могут пригодиться вам — подробнее в статье.

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Чем аптечная косметика отличается от обычной

Речь пойдет не обо всей косметике, которая представлена в аптеках, а о космецевтике — средствах с доказанной эффективностью, произведенных при тщательном контроле дерматологов, офтальмологов и других специалистов. Они, кстати, могут продаваться и в обычных магазинах.

Концерны проводят дорогие исследования для разработки новых форматов и действующих формул, лабораторные испытания, а также тестирование в фокус-группах, чтобы усовершенствовать продукты еще до запуска. Многие из средств гипоаллергенны, поэтому подходят для чувствительной кожи, склонной к дерматитам и другим реакциям.

Например, бренд Topicrem изначально ориентирован на людей с сухой и чувствительной кожей. Продукты предназначены для всей семьи, хорошо переносятся и быстро устраняют дискомфорт. Позже появились линейки для жирной, огрубевшей кожи, для ухода за ней при возрастных изменениях.

Что еще делает аптечную косметику такой особенной

Высокое качество компонентов — именно поэтому аптечный крем с растительными маслами может хорошо усваиваться кожей, а подобное средство из масс-маркета закупоривает поры.

Терапевтическое действие — средства действительно меняют состояние кожи, потому что концентрация активных веществ выше, чем в обычной косметике.

Решение локальных проблем — обычно космецевтические бренды выпускают узконаправленные продукты, а не обещают, что одно средство сделает все и сразу.

В космецевтических средствах часто отсутствуют отдушки, потому что они потенциально могут вызывать раздражение кожи. Однако есть и противопоказания к применению: например, индивидуальная чувствительность к активным компонентам, беременность и грудное вскармливание (как в случае с ретинолом) и так далее. Об этом производитель предупреждает на упаковке.

Когда стоит попробовать аптечную косметику

Какие проблемы способна решить аптечная косметика

В ассортименте космецевтических брендов есть средства как для базового ухода за нормальной кожей, так и линейки, направленные на борьбу:

с возрастными изменениями — морщинами, потерей эластичности;

пигментацией — пост-акне, пятнами, вызванными ультрафиолетом и не только;

комедональной и папуло-пустулезной формами акне различной степени;

розацеа и куперозом, чувствительностью кожи.

Однако не стоит ждать мгновенного эффекта при проблемах серьезнее, чем сухость кожи. Большинство продуктов показывают первый результат спустя 1–3 месяца использования.

Когда стоит попробовать аптечную косметику

Какие компоненты входят в состав

Аптечная косметика основана на компонентах с доказанной эффективностью. Бренды не стремятся впечатлить какими-то нестандартными ингредиентами, но постоянно ищут новые формулы и стремятся сделать привычные вещества еще более действенными. Компоненты изготовлены в соответствии со строгими стандартами, прошли несколько ступеней очистки, а также представлены в стабилизированной форме. Пример того, что можно встретить в космецевтике:

витамин С — отличный антиоксидант, который борется с пигментацией, выравнивает тон и придает коже сияние;

витамин А (ретинол, адапален, третиноин) — выравнивает микрорельеф, стимулирует обновление клеток, устраняет комедоны;

витамин Е — нейтрализует действие свободных радикалов, повышает эластичность;

церамиды, липиды, пробиотики — восстанавливают и укрепляют защитный барьер, избавляя от сухости, зуда и раздражения;

кислоты (салициловая, гликолевая) — устраняют пигментные пятна, борются с воспалениями и осветляет черные точки;

растительные масла — для смягчения, питания, увлажнения, разглаживания кожи.

Подведем итоги: аптечная косметика обеспечивает интенсивный уход и способна решить то, что обычным средствам не под силу. Ее выбирают для решения уже существующих проблем, а также для их профилактики. Например, косметологи и дерматологи отмечают: чем раньше ввести в свой уход ретинол или витамин С, тем менее кожа будет подвержена преждевременному старению. Стоит учесть, что ретинол и кислоты лучше использовать в разные дни, потому что их сочетание может раздражать кожу. Поэтому важно изучить совместимость активных компонентов перед тем, как вводить их в свой уход.