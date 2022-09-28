Что они из себя представляют, какие проблемы способны решить и какие компоненты могут пригодиться вам — подробнее в статье.
Чем аптечная косметика отличается от обычной
Речь пойдет не обо всей косметике, которая представлена в аптеках, а о космецевтике — средствах с доказанной эффективностью, произведенных при тщательном контроле дерматологов, офтальмологов и других специалистов. Они, кстати, могут продаваться и в обычных магазинах.
Концерны проводят дорогие исследования для разработки новых форматов и действующих формул, лабораторные испытания, а также тестирование в фокус-группах, чтобы усовершенствовать продукты еще до запуска. Многие из средств гипоаллергенны, поэтому подходят для чувствительной кожи, склонной к дерматитам и другим реакциям.
Например, бренд Topicrem изначально ориентирован на людей с сухой и чувствительной кожей. Продукты предназначены для всей семьи, хорошо переносятся и быстро устраняют дискомфорт. Позже появились линейки для жирной, огрубевшей кожи, для ухода за ней при возрастных изменениях.
Что еще делает аптечную косметику такой особенной
- Высокое качество компонентов — именно поэтому аптечный крем с растительными маслами может хорошо усваиваться кожей, а подобное средство из масс-маркета закупоривает поры.
- Терапевтическое действие — средства действительно меняют состояние кожи, потому что концентрация активных веществ выше, чем в обычной косметике.
- Решение локальных проблем — обычно космецевтические бренды выпускают узконаправленные продукты, а не обещают, что одно средство сделает все и сразу.
В космецевтических средствах часто отсутствуют отдушки, потому что они потенциально могут вызывать раздражение кожи. Однако есть и противопоказания к применению: например, индивидуальная чувствительность к активным компонентам, беременность и грудное вскармливание (как в случае с ретинолом) и так далее. Об этом производитель предупреждает на упаковке.
Какие проблемы способна решить аптечная косметика
В ассортименте космецевтических брендов есть средства как для базового ухода за нормальной кожей, так и линейки, направленные на борьбу:
- с возрастными изменениями — морщинами, потерей эластичности;
- пигментацией — пост-акне, пятнами, вызванными ультрафиолетом и не только;
- комедональной и папуло-пустулезной формами акне различной степени;
- розацеа и куперозом, чувствительностью кожи.
Однако не стоит ждать мгновенного эффекта при проблемах серьезнее, чем сухость кожи. Большинство продуктов показывают первый результат спустя 1–3 месяца использования.
Какие компоненты входят в состав
Аптечная косметика основана на компонентах с доказанной эффективностью. Бренды не стремятся впечатлить какими-то нестандартными ингредиентами, но постоянно ищут новые формулы и стремятся сделать привычные вещества еще более действенными. Компоненты изготовлены в соответствии со строгими стандартами, прошли несколько ступеней очистки, а также представлены в стабилизированной форме. Пример того, что можно встретить в космецевтике:
- витамин С — отличный антиоксидант, который борется с пигментацией, выравнивает тон и придает коже сияние;
- витамин А (ретинол, адапален, третиноин) — выравнивает микрорельеф, стимулирует обновление клеток, устраняет комедоны;
- витамин Е — нейтрализует действие свободных радикалов, повышает эластичность;
- церамиды, липиды, пробиотики — восстанавливают и укрепляют защитный барьер, избавляя от сухости, зуда и раздражения;
- кислоты (салициловая, гликолевая) — устраняют пигментные пятна, борются с воспалениями и осветляет черные точки;
- растительные масла — для смягчения, питания, увлажнения, разглаживания кожи.
Подведем итоги: аптечная косметика обеспечивает интенсивный уход и способна решить то, что обычным средствам не под силу. Ее выбирают для решения уже существующих проблем, а также для их профилактики. Например, косметологи и дерматологи отмечают: чем раньше ввести в свой уход ретинол или витамин С, тем менее кожа будет подвержена преждевременному старению. Стоит учесть, что ретинол и кислоты лучше использовать в разные дни, потому что их сочетание может раздражать кожу. Поэтому важно изучить совместимость активных компонентов перед тем, как вводить их в свой уход.
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