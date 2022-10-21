Британские ученые призывают людей, которые работают за компьютером, уделять своему здоровью повышенное внимание. Научные деятели выяснили, что ежедневное времяпровождение возле монитора на протяжении 6 часов так же вредит коже, как и 25-минутное пребываение на солнце в полдень без использования защитного крема, информирует «НБН» со ссылкой на The Daily Mail.

Ученые из Великобритании изучали эффект синего света, который излучают гаджеты, на кожу человека. Специалисты отмечают, что синий свет вызывает преждевременное старение и гиперпигментацию. Исследование показало, что более 70% людей не догадываются о таком негативном последствии взаимодействия с электронными девайсами.

Поэтому, если вы длительное время используете смартфон или компьютер, нужно делать перерывы, а также стоит пользоваться кремом для кожи с антиоксидантами.

Напомним, что тесный контакт с гаджетами также негативно влияет на сон. Ученые рассказали, как современные устройства могут испортить отдых организма человека ночью.