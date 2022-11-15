Стоматолог Ульяна Нищий в своем блоге в Instagram рассказала, что многие люди имеют неправильное представление о работе электической зубной щетки, информирует «НБН».

Из-за нехватки времени на гигиену некоторые, приобретая гаджет, верят, что он поможет им быстро почистить зубы, однако в действительности это так не работает.

Часто бывает так, что у людей, которые используют обычную зубную щетку, гигиена полости рта намного лучше, чем у тех, кто пользуется современным девайсом.

Врач подчеркнула, что важна не зубная щетка, а то, как именно происходит чистка зубов и длительность этого процесса. Щетка будет эффективной, если она имеет маленькую рабочую поверхность, мягкую и плотную, а также густую и ровную щетину.

Кроме того, электрическая зубная щетка запрещена при флюоорозе, болезни пародонта, клиновидных дефектах, высокой чувствительности зубов, гингивите, стоматите, трещинах и сколах эмали.

Не стоит использовать гаджет, если у вас были операции во рту, а также если вы используете очень абразивную зубную пасту.

Ранее специалисты объяснили, как часто нужно менять зубную щетку и почему ее нельзя долго использовать.