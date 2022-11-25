В Telegram-канале Минздрава появилась памятка для украинцев, как действовать, если нужна медицинская помощь в условиях перебоев с мобильной связью, информирует «НБН».

В ведомстве призывают граждан заучить адрес ближайшего медицинского учреждения, даже если оно не будет профильным, а также выучить дорогу к нему. Там специалисты смогут оказать первую помощь и расскажут, что делать дальше.

Украинцам стоит покидать дом или укрытие только при уверенности в безопасной обстановке вокруг. Если планируется движение на значительное расстояние, важно взять с собой аптечку с лекарствами, которые вы принимаете постоянно, а также положить туда один, а лучше несколько, кровоостанавливающих турникетов.

В Минздраве советуют углубить и освежить знания о предоставлении первой медицинской помощи. Ознакомьтесь с инструкциями, посмотрите обучающие видео, сходите на специальные курсы.

Отслеживайте официальные сообщения от местных властей о ситуации в вашем регионе, а также узнайте и сохраните резервные номера телефонов, по которым можно будет вызвать медиков на случай, если не будет работать линия «103».

Ранее Минздрав опубликовал рекомендации военного психолога относительно сохранения самообладания и выдержки во время ракетных ударов и других вызовов войны.