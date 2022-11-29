Диетолог, нефролог Анна Коробкина рассказала, как часто можно кушать яйца, чтобы не навредить своему организму, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Країна здоров’я».

Врач напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять 2-3 яйца в неделю. Медик объяснила, что в одном яйце содержится 215 милиграммов холестерина при суточной норме в 300 милиграммов. По этой причине нельзя злоупотреблять этим продуктом, особенно тем, у кого наблюдаются серьезные проблемы с почками.

При этом Коробкина уточнила, что если у человека все в порядке со здоровьем, то при употреблении двух яиц на завтрак ему не нужно на протяжении дня ограничивать себя в продуктах, которые содержат холестерин.

Напомним, что ранее врач-диетолог объяснила, почему не нужно мыть яйца сразу после покупки.