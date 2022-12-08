Родители должны знать, что ненадлежащим образом простерелизованное оборудование или застежки сережек могут вызвать развитие инфекции. Если в месте прокола появится покраснение и отек, ребенок, который не еще не может говорить, не сообщит родителям, что что-то не так, информирует «НБН» со ссылкой на издание 5 Minute Craft.

По этой причине лучше подождать, пока иммунитет малыша сформируется, и он сможет хорошо говорить. Также пирсинг ушей может вызвать аллергическую реакцию, поскольку у маленьких детей нет опыта ношения сережек, кожа может отреагировать покраснением и отечностью даже на золото и никель.

Прокол ушек детям в раннем возрасте также несет риск травмирования серьгой, малыш может дернуть себя за украшение либо снять и проглотить его. Опасны и серьги со свисающими элементами, которые могут зацепиться за постель, одежду или даже родителей, когда они склоняются к ребенку.

Важно помнить, что ребенок, когда подрастет, может быть против выбора родителей сделать ему пирсинг ушей. Все, что происходит с телом человека, должно происходить с его согласия, поэтому стоит отложить этот вопрос до момента, когда ребенок сможет самостоятельно формулировать свои желания.

Ранее врач-анастезиолог объяснила, почему нужно воздерживаться от татуировок в период войны.