На Facebook-странице НСЗУ написали перечень рекомендаций, чтобы сохранить зрение в отсутствие света, информирует «НБН».

Если вы работаете за компьютером, обязательно организуйте альтернативное освещение в комнате, поскольку для глаз недостаточно света от одного монитора.

При выборе ламп и фонарей отдавайте предпочтение тем, которые освещают комнату равномерным белым светом, имитирующим дневное освещение — он наиболее комфортный для глаз.

Источник света установите так, чтобы он не был направлен в одну точку, а равномерно заполнял помещение. Ни в коем случае фонари или лампы не должны светить вам в глаза, это негативно сказывается на зрении.

Если есть возможность, используйте аккумуляторные лампы вместо фонарей и свечей, мерцание которых может вызвать усталость и дискомфорт глаз. Не используйте цветное, особенно синее, освещение, которое опасно для зрения.

Каждый час делайте пятиминутный перерыв от гаджетов, в это время выполните упражнения для глаз и чаще смотрите вдаль. Используйте увлажняющие капли, если появляются симптомы синдрома сухого глаза.

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