Врач объяснила, что обморожение – следствие локального воздействия холода, от которого страдает прежде всего кожа, которая не прикрыта одеждой, атакже кисти рук и стопы, информирует «НБН» со ссылкой на ua-novosti.info.

По словам Сергеевой, если человек начинает ощущать озноб, терять чувствительность лица, в пальцах рук и ног, ему нужно зайти в теплое помещение. Сделать это немедленно нужно, если пальцы рук, щеки или кончик носа побелели.

Медик советует не гулять долго в ветренную погоду или если планируются значительные осадки, поскольку такие условия ускоряют потерю тепла. Для статических занятий или неспешных прогулок зимой выбирайте одежду из натуральных тканей, которая хорошо удерживает тепло.

Для физической активности на улице отдайте предпочтение одежде, изготовленной из современных технологических материалов. Куртки из мембранных тканей, толстовки из флиса не сжимают движения и хорошо отводят влагу от тела.

Как отметила кардиолог, лучше всего одеваться многослойно, не забывать о шапке, шарфе и перчатках, поскольку самая большая потеря тепла организмом на морозе происходит через кожу рук и головы.

Напомним, что терапевт рассказала, как не навредить организму приемом комплексных препаратов от гриппа и простуды.