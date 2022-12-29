Медики озвучили памятку грамотного потребления алкоголя во время праздников, чтобы избежать похмельного синдрома. Минимизировать негативное влияние спиртного на организм поможет знание «своей дозы», информирует «НБН» со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Специалисты рекомендуют стараться соблюдать «приемлемую» для вас дозу алкоголя, чтобы не опьянеть. Также важно не пить спиртные напитки на голодный желудок и слишком много за один раз, делайте перерывы не менее 20-30 минут.

Не стоит запивать спиртное газированными напитками, поскольку углекислый газ в их составе ускоряет всасывание алкоголя в кровь и приводит к быстрому опьянению. Лучше пить больше воды, чтобы разбавить алкоголь и немного нейтрализовать его действие.

Не смешивайте спиртные напитки, поскольку организму проще бороться с алкоголем, если он «настраивается» на один его тип. Также не повышайте градус – это способствует быстрому опьянению и снижает способность организма обрабатывать спиртное.

Кроме того, не следует комбинировать алкоголь с энергетическими напитками, кофе и лекарствами. Спиртное с бодрящими напитками приводит к значительному повышению артериального давления. Алкоголь в сочетании с медицинскими препаратами может вызвать непредсказуемые последствия, проблемы со здоровьем и даже привести к смерти.

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