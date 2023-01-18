Многие жители Украины из-за боевых действий имеют проблемы с доступом к питьевой воде, поэтому набирают ее из колодцев, систем централизованного водоснабжения, придомовых скважин и рек, информирует «НБН».

В Telegram-канале Минздрава предупреждают, что потребление такой жизненно необходимой жидкости может быть потенциально опасным, поэтому ее обязательно нужно очищать.

Не стоит использовать воду для питья или приготовления пищи, если она имеет бензиновый, химический, трупный или другой неприятный запах.

Обеззаразить воду можно с помощью активированного угля, используйте 5 измельченных таблеток на 1 литр воды. Подождать нужно не менее 8 часов. Наберите одну третью или половину объема бутылки воды, хорошо встряхните ее. Появление пены на поверхности говорит о том, что вода для употребления непригодна.

В крайнем случае можно использовать йод: 3-4 капли йода на 1 литр воды, подождите час. Людям с пораженной щитовидной железой лучше воздержаться от употребления чрезмерных доз йода.

Для обеззараживания воды подходят таблетки с активным хлором. Перед использованием такого метода изучите, на какое количество воды рассчитаны таблетки и сколько времени нужно ждать.

Один из самых надежных способов обеззараживания воды — кипячение. 10 минут кипятите жидкость, после полчаса дайте ей отстояться. Далее аккуратно слейте воду, чтобы не взболтать осадок, который появится на дне.

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