Эксперты напомнили, что сладости – это обычно углеводы, которые повышают содержание сахара в крови. Поэтому начинать день с употребления таких продуктов для людей с сахарным диабетом небезопасно.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Mayo Clinic.

Употреблять на завтрак чай с печеньем и шоколадом не лучшая идея и для здоровых людей. Сладости содержат добавленный сахар – это все сахара, которые искусственно добавляют в еду и напитки, и их количество в рационе стоит сокращать.

Американские диетологи в рекомендациях по питанию на 2020-2025 годы советуют людям в возрасте от двух лет и более ограничивать добавленный сахар в меню, он должен составлять менее 10% от общего количества калорий. Детям младше двух лет и вовсе не стоит давать такую пищу.

Ранее эндокринолог рассказала о физиологических и психологических причинах тяги к сладкому.