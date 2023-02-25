Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на «ua-novosti«.

Согласно данным из источника стало известно, что большой риск получить проблемы со здоровьем имеют парикмахеры, мастера маникюра и педикюра, медицинские работники, а также люди, работающие на заводах по производству сигарет, маляры и уборщики.

Эксперты рассказали, что главной причиной заболевания астмой являются химические вещества, которые оказывают очень негативное влияние на дыхательные пути, но к сожалению работники таких предприятий вынуждены регулярно сталкиваться с подробными веществами.

Кроме того, исследователи с университета Гётеборга на протяжении двадцати лет следили за состоянием здоровья 13 тысяч человек. Известно, что за это время 429 людей заболели на астму. Болезнь 4% мужчин была связана с работой, у женщин этот показатель составил 7%

Напомним, что ранее эксперты рассказали о продуктах, которые помогают очистить кровь.