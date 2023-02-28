По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый восьмой человек на планете страдает неким психическим расстройством, чаще всего от хронической тревожности или депрессии.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на научный журнал British Journal of Sports Medicine.

Существуют разные способы лечения или ослабления симптомов психических расстройств – прием антидепрессантов, работа с психотерапевтом и физическая активность, которую многие воспринимают как «дополнение». Однако выяснилось, что именно она лучше лечит депрессию, чем таблетки.

Австралийские ученые утверждают, что физическая активность в течение нескольких недель помогает существенно снизить симптомы тревоги и депрессии. В некоторых случаях исследователи наблюдали признаки заметного улучшения ментального здоровья.

Положительный эффект наблюдался от любых типов физической активности, однако самый лучший результат дали высокоинтенсивные, но непродолжительные занятия спортом, например, быстрая пробежка.

Для улучшения психического самочувствия потребовалось несколько недель регулярно заниматься спортом продолжительностью не более часа. Такие тренировки показали эффективность в полтора раза выше, чем у регулярных консультаций с врачом или приема самых современных антидепрессантов.

При этом важно помнить, что результаты исследования ученых из Австралии нельзя экстраполировать на всех людей, которые страдают от психических расстройств. Однако регулярная физическая активность в любом случае будет приносить пользу организму.

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