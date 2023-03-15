Эксперт на своей Instagram-странице сообщила, что яйца можно есть ежедневно, однако этот продукт может вызывать аллергию, поэтому нужно знать, безопасное количество для употребления, информирует «НБН».

По словам нутрициолога, нормально съедать в день 1-2 яйца и 6-12 в неделю. Потребление продукта не делает сосуды жесткими, не вызывает воспаления, не приводит к болезням сердца и не увеличивает фракцию «плохого» холестерина.

При этом, как отмечает Голобородько, людям с диабетом и избыточным весом нужно быть осторожными с употреблением этого продукта. Также ограничения касаются очень пожилых людей – им стоит есть до 5-6 яиц в неделю.

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