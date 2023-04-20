Американская ассоциация здравоохранения утверждает, что дети и взрослые чаще всего травмируются именно босиком. Луцай объяснила, что, когда стопа очень часто ударяется о твердую поверхность это чревато возникновением пяточной шпоры.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на TikTok-аккаунт врача.

По словам медика, когда вы ходите босиком, почти всегда удары о пол происходят пятками, особенно если ходить по плитке или ламинату. По этой причине лучше дома надевать тапочки.

Подолог обратила внимание на то, что стоит также внимательно выбирать домашнюю обувь – она не должна быть плоской, поскольку стопе нужно перекатываться при ходьбе.

Ранее медики рассказали о вреде детокса. Специалисты объяснили, почему организму не нужна такая «чистка».