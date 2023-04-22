Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «Woman 24«.

Как известно, сахарный диабет — это болезнь, во время которой человеческому организму не хватает сахара. При сахарном диабете врачи рекомендуют большинству пациентам «сидеть» на диетах и не употреблять вредных продуктов. В этом списке вы сможете узнать о 5 продуктах, которые нельзя употреблять при этой болезни.

В случае, если у вас сахарный диабет ни в коем случае нельзя употреблять сухофрукты. По большей части фрукты являются очень полезными для здоровья, но только не сухие. Дело в том, что в таком виде внутри фруктов сахар становится очень концентрированным, что может навредить вашему здоровью. Также не рекомендуется и употреблять ароматизированные йогурты, так как там присутствует слишком большое количество сахара.

Врачи также скептически относятся и к белому хлебу, его лучше всего заменить на более полезные варианты. Кроме того, врачи не рекомендуют употреблять чипсы и хлопья, так как они имеют очень много углеводов, что не очень полезно для людей с сахарным диабетом.

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