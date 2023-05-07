Об этом пишет «НБН» со ссылкой на zhenskiy.kyiv.ua.

Врач диетолог-эндокринолог поделилась информацией касательно того, какой продукт поможет людям с болезнями сердца поддерживать себя в тонусе. Врач рассказала о том, что те, кто имеют болезни сердца могут спокойно употреблять чернослив.

Она заявила, что чернослив имеет очень много кальция, а также калия, поэтому он очень позитивно влияет на организм, в том числе и на сердце. Отдельно она отметила, что этот продукты помогает поддерживать в тонусе сердечные мышцы, что очень важно для людей с болезнями сердца. Также этот продукт поддерживает нормальный сердечный ритм.

Также врач диетолог-эндокринолог рассказала, что данный продукт она не рекомендует для тех людей, которые имеют сахарный диабет, так как он может негативно сказаться на состоянии сахара в организме человека.

Кроме того, стоит отметить, что чернослив оказывает позитивное влияние не только на сердце, но также и на другие органы человека.

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