Об этом пишет «НБН» со ссылкой на психолога Гая Медоуза.

Гай Медоуз рассказал, что самыми лучшими способами, которые могут побороть бессонницу являются аэробные и силовые упражнения. То есть, физическая активность.

Медоуз заявляет, что для хорошего сна вам необходимо каждую неделю иметь как минимум 2,5 часа аэробной активности (это может быть даже езда на велосипеде или обычная ходьба). Либо же как минимум 75 минут интенсивной аэробной активности, то есть бег, танцы и тому подобное.

По словам эксперта, если вы каждую неделю будете заниматься физической активностью, то вскоре вы сможете избавится от бессонницы вовсе.

Также Медоуз рекомендует после занятий спорта принять теплую ванну или же душ. Нужно это для того, чтобы снизить температуру тела и расслабиться. Кроме того, он порекомендовал заниматься спортом не более чем за 2 часа до сна

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