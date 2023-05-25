Медовая вода имеет множество преимуществ для здоровья – выводит токсины из организма, повышает иммунитет, снижает артериальное давление и укрепляет кровеносную систему. Также этот напиток обладает омолаживающим эффектом.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «Медправда».

Стоит знать правильный способ приготовления медовой воды, чтобы не разрушить ценные компоненты, которые содержатся в густой сладкой массе. Разведите 1-2 столовые ложки меда в стакане воды, которая не должна быть горячей или кипятком.

В то же время врачи не рекомендуют употреблять этот напиток людям, которые страдают преддиабетом или диабетом, а также больным аллергией. Кроме того, медовую воду не стоит давать детям в возрасте до одного года. Малыши могут получить отравления из-за спор ботулотоксина, которые могут быть в сладкой массе.

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