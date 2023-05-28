Об этом пишет «НБН«.

Ряд экспертов провели несколько исследований, чтобы выяснить как различные продукты влияют на организмы курящих людей. В ходе исследований удалось выяснить, что овощ баклажан может помочь человеку бросить курить, поскольку он имеет достаточно большое количество никотина.

Кроме того, баклажан является еще и очень богатым на вещества, которые улучшают работу нервной системы, а также снимают напряжение, которое очень часто возникает у людей и приводит не к самым лучшим последствиям. Также они отмечают, что баклажан может быть даже эффективнее чем никотиновый пластырь.

Исследования показывают, что в одной сигарете присутствует 1000 мкг никотина, а в 10 граммах баклажана — 1. Также примечательно, что баклажан можно кушать фактически каждый деньги, но стоит им злоупотреблять.

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