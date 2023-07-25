В интервью каналу Fox News бывший американский президент выразил недовольство тем, что государства Европы якобы тратят «недостаточно» денег на военную помощь украинской армии, информирует «НБН».

По словам Трампа, он бы сказал Европе, что она должна заплатить около 100 миллиардов долларов, которых якобы не хватает Америке. Скандальный политик пожаловался, что европейские страны делают «очень мало» для Украины по сравнению с США.

Бывший лидер американцев заявил, что российско-украинская война оказывает большее влияние на Европу, от которой его государство отделяет океан.

Трамп считает, что эти страны должны платить Киеву «столько же», сколько Вашингтон сейчас, «если не больше». Он добавил, что европейским государствам «сходит с рук убийство».

Отметим, что ранее в предвыборном видео Трамп заявил, что Европа должна заплатить Америке за оружие, которое США отправили для ВСУ.