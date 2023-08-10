Для полезного ночного перекуса подходят питательные продукты с низким содержанием сахара и насыщенных жиров. Чтобы быстрее насытиться и не переедать выбирайте еду, которая богата на клетчатку и белок, информирует «НБН» со ссылкой на Eating Well.

Для поздних приемов пищи продукты должны быть легкоусвояемые, а также те, которые способствуют засыпанию, например, бананы, вишня, орехи, нежирные молочные продукты.

Перед сном можно скушать греческий йогурт с ягодами, небольшую пригоршню орехов, цельнозерновой тост с миндальным маслом или цельнозерновые крекеры с хумусом.

Избегайте употребления кофеина и алкоголя, которые могут нарушить качество сна, и тяжелых блюд, способствующих проблемам с пищеварением и дискомфорту.

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