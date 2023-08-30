Диетологи не советуют сразу после обеда устраивать «сиесту». Отдых на диване в таком случае может стать причиной изжоги, тяжести в желудке, проблем с пищеварением, а иногда даже гастрита. Если вам нужен отдых, немного поднимитесь на кровати, чтобы сила притяжения помогала переваривать пищу, информирует «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

Не переходите после еды к активным физическим упражнениям. Организму нужно время для переваривания съеденного вами, а спорт создаст для него двойную нагрузку, замедлив обмен веществ.

Не пейте во время еды много воды, которая разбавит желудочный сок, из-за чего продукты питания будут плохо усваиваться. Такая привычка чревата тяжестью в желудке, запорами и расстройством кишечника.

Привести к нарушению пищеварительных процессов может курение сигарет, из-за содержания в них никотина и различных химических соединений.

Также многие люди любят сразу после еды почистить зубы, чего также не стоит делать, чтобы не повредить их эмаль. Подождите около 40 минут, чтобы слюна нейтрализовала кислоты, после съеденных продуктов и уже потом приступайте к процедуре. Сразу после завтрака, обеда или ужина стоит просто прополоскать рот.

Ранее специалисты объяснили, почему не стоит увлекаться поеданием арбуза.