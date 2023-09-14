Дерматолог, доктор медицинских наук Дженнифер Гордон из США объяснила, что вещи, которые прилегают к телу через некоторое время накапливают загрязнения, информирует «НБН» со ссылкой на издание Live Strong.

По словам врача, одежда, в которой вы спите, впитывает пот и отмершие клетки кожи, что вызывает закупоривание сальных желез. В результате из-за длительного ношения пижамы на коже появляются прыщи, сыпь или раздражения.

Гордон советует менять одежду для сна каждые три-четыре вечера, однако, если вы во сне сильно потеете и не надеваете нижнее белье, нужно брать новую пижаму каждые два дня.

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