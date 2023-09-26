Отоларингологи объясняют, что чистка ушей ватными палочками может обернуться повреждением ушного канала или барабанной перепонки. Такая гигиеническая процедура на самом деле затрудняет удаление серы из уха, проталкивая ее глубже в канал.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на сайт Центра общественного здоровья Украины.

Медики отмечают, что чувство давления в ухе и ухудшение слуха – часто результат использования ватных тампонов. Помимо этого, скопление ушной серы, которую трудно убрать из-за использования ватных палочек, может привести к инфекции.

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