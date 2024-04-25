Врач рассказала, что подавляющее большинство инсультов происходит из-за закупорки артерии в мозге, в таком состоянии сосуд не может пропускать кровь. Гончар заверила, что 90% случаев этой болезни можно предотвратить, информирует «НБН» со ссылкой на портал «Бережи себе».

По словам медика, курение, избыточный вес, низкая физическая активность, диабет и несбалансированное питание – основные причины утончения или закупорки сосудов. Поэтому, прежде всего, стоит работать с факторами риска, на которые человек может повлиять.

Невролог перечислила семь основных рекомендаций для предотвращения инсульта. Гончар советует регулярно измерять артериальное давление, а также своевременно лечить болезни сердца, диабет и гипертензию. Также медик отметила важность проверки уровня липидов, это можно сделать через семейного врача.

Помимо этого, важно быть физически активным, соблюдать сбалансированную диету, отказаться от сигарет и спиртных напитков, а также работать с депрессией и стрессом.

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