Диетологи отмечают, что количество приемов пищи в день зависит от ваших целей и состояния здоровья. Если вы хотите похудеть – обращайте внимание на размеры порций и убедитесь, что остаетесь в пределах суточных калорийных потребностей, пишет издание «НБН» со ссылкой на ТСН.ua.

По словам специалистов, лучше кушать почаще и маленькими порциями людям, которые быстро насыщаются, имеют гастропарез, страдают от гастроинтестинальных симптомов (тошнота, рвота, вздутие живота), пытаются набрать вес.

Эксперты рекомендуют делать большие приемы пищи 2-3 раза в день людям, которые не кушают осознанно, испытывают трудности с контролем порций или живут по очень активному графику, в котором не хватает времени на приготовление нескольких небольших полезных приемов пищи.

Отметим, издание Politexpert рассказало, что будет, если на месяц отказаться от кофе, заменив его матчей.

Ранее врач-гастроэнтеролог проанализировал экстремальную диету OMAD, которая предусматривает прием пищи раз в день.