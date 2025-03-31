Американское издание Politico пишет, что партия новоизбранного канцлера ФРГ Фридриха Мерца ХСД и СДПГ договорились требовать от Европейского Союза приостановления финансирования и права голоса в Совете ЕС для стран-членов, которые нарушают ключевые принципы организации, информирует «НБН».

В проекте коалиционного решения немецких политиков не упоминается именно Венгрия, однако журналисты убеждены, что речь идет именно о ней. «Худшего нарушителя в Евросоюзе» неоднократно обвиняли в разрушении демократических норм, сворачивании свободы СМИ и ограничении независимости судей.

Напомним, что в 2018 году Европейский Союз запустил против Венгрии первый этап процедуры по статье 7, страну подозревали в нарушениях основных ценностей и прав ЕС. Позже этот процесс остановился в связи с политическими разногласиями среди государств-членов. В 2022 году Еврокомиссия заблокировала 22 миллиарда евро для Будапешта.

Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский призвал Евросоюз разобраться с блокированием решений Венгрией.