Врач Елена из Испании в своем TikTok-аккаунте рассказала, что безалкогольное пиво не является полностью безалкогольным. Об этом знают немногие любители этого напитка, информирует издание «НБН».

Если в напитке содержание этилового спирта не превышает 0,5% объема, согласно нормам в Украине и во многих других государствах, он считается безалкогольным. Такое же количество алкоголя, по словам Елены, может содержаться в квасе и некоторых ферментированных молочных продуктах.

Медик объяснила, что, если часто и чрезмерно употреблять безалкогольное пиво, мизерный процент этилового спирта может стать значительным, особенно для детей, беременных и тех, кто отказался от алкоголя.

Также безалкогольное пиво не является низкокалорийным, как думают многие, поскольку производители добавляют в него значительное количество сахара или других углеводов.

В стандартной бутылке напитка объемом 0,5 литра может содержаться до 8 чайных ложек сахара. Это способствует скачкам сахара в крови и нагрузке на поджелудочную железу.

Кроме того, основным компонентом пива является хмель, в котором содержатся фитоэстрогены. Есть предположения ученых, что эти растительные соединения, которые имитируют действие эстрогенов, в высоких дозах могут влиять на гормональный баланс в мужском и женском организме.

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