Завтрак – первый за день важный прием пищи, который влияет на обмен веществ и наполняет энергией. Однако есть продукты, которые способны вредить организму и способствовать появлению лишних сантиметров в талии, информирует издание «НБН».

Во многих странах принято есть на завтрак хлопья, залитые молоком, особенно такая еда нравится детям. Однако сладкие злаки – не лучший выбор для первого приема пищи: часто в них содержится много сахара и рафинированных углеводов. В результате быстро повышается и резко понижается сахар в крови, провоцируя голод и раздражительность.

Много сахара и вредных жиров содержится в выпечке, кроме того, калорийность мучных изделий способствует набору веса.

Также добавленный сахар содержат йогурты с наполнителями. Этот молочный продукт при чрезмерном потреблении негативно влияет на обмен веществ и добавляет цифры на весах.

Многие привыкли ничего не есть на завтрак, начиная день с чашечки кофе. Однако напиток из душистых зерен стимулирует выработку желудочного сока, и, если вы выпили кофе натощак, желудочный сок может раздражать слизистую оболочку органа.

Быстрый популярный завтрак – бутерброды и сэндвичи с сосисками, беконом или колбасой. Однако от обработанного мяса лучше отказаться, так как оно содержит много натрия и насыщенных жиров.

Для первого приема пищи специалисты рекомендуют выбирать такие продукты: каши, яйца, свежевыжатые соки, фрукты, овощи, сыр, творог, кефир, нежирный йогурт, цельнозерновой хлеб, авокадо.

Ранее врач развенчала популярный миф о безалкогольном пиве.