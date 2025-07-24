Сеник на своей Instagram-странице рассказала, что неправильные пищевые привычки в детстве могут привести к серьезным проблемам со здоровьем: стать причиной ожирения, диабета, нарушения обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний, информирует издание «НБН».

По ее словам, в детстве часто родители говорили нам «наедаться» ягод, чтобы «запастись» витаминами до сезона холодов.

Такая привычка способствует перееданию, кроме того, «запастись» витаминами нельзя, поскольку большинство из них являются водорастворимыми и их избыток выводится из организма с мочой. А потреблять много жирорастворимых витаминов (A, D, E, K) – опасно для здоровья, так как они накапливаются.

Диетолог напомнила, что часто детей вознаграждают сладостями. В последствии эта привычка приводит к появлению ожирения, диабета 2 типа, проблемам с печенью, кариесу и зависимости от кондитерских и мучных изделий.

Нередко ребенка вынуждают доедать все, что положили ему на тарелку, даже если он наелся. Такая привычка становится причиной переедания, нарушения пищевого поведения и потери связи с чувством голода и чувством сытости.

Нутрициолог также назвала опасным приучать детей к фастфуду и обработанной пище. Замена домашних блюд на готовые продукты имеет такие последствия: болезни сердца, ожирение и проблемы с ЖКТ.

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